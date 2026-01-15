Recalada atípica de sargazo golpea a Isla Mujeres con más de 220 toneladas en Playa Norte

Isla Mujeres enfrentó este miércoles un recale atípico de sargazo que superó las 220 toneladas, una cifra inusual para esta época del año y que encendió las alertas ambientales y turísticas en el norte de la zona insular. El arribo masivo de la macroalga se concentró principalmente en Playa Norte, uno de los principales emblemas turísticos del destino.

La magnitud del fenómeno obligó a una respuesta inmediata por parte del personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que desde las primeras horas del día desplegó cuadrillas para contener el impacto. La llegada del sargazo se registró antes del amanecer, lo que permitió iniciar los trabajos de limpieza sin interferir con la actividad turística habitual.

La directora de Zofemat, Dayana Pérez Medina, confirmó que se trató de un recale fuera de los patrones normales, tanto por el volumen como por la anticipación con respecto al inicio formal de la temporada de sargazo. Subrayó que la coordinación operativa permitió retirar la totalidad de la macroalga en cuestión de horas.

La intervención se concentró en Playa Norte debido a su relevancia estratégica para Isla Mujeres y para la imagen del Caribe mexicano a nivel internacional. Este balneario, reconocido de manera recurrente entre los mejores del mundo, fue el punto con mayor acumulación de sargazo durante el evento.

Las labores de recolección comenzaron alrededor de las cinco de la mañana y concluyeron cerca del mediodía, periodo en el que se logró retirar completamente el material orgánico sin que se reportaran afectaciones mayores a la infraestructura ni a la actividad económica local.

Autoridades locales informaron que, tras concluir los trabajos, Playa Norte quedó en condiciones óptimas para recibir nuevamente a residentes y visitantes, preservando su atractivo natural y evitando un impacto prolongado en la experiencia turística.

Este nuevo episodio se suma a otros recales atípicos registrados en Quintana Roo en las últimas semanas, a pesar de que aún faltan más de dos meses para el arranque oficial de la temporada de sargazo. Apenas días atrás, Playa del Carmen reportó la llegada de 25 toneladas en Playa Mamitas, también atendidas de forma inmediata.

Desde el gobierno estatal se ha reiterado que existen recursos, personal y capacidad operativa suficientes para enfrentar estos eventos extraordinarios. La autoridad ha insistido en que la presencia del sargazo no es permanente ni generalizada en todas las playas, y que los recales continúan siendo fenómenos localizados y variables.

