Recaudación de predial en La Paz sube del 42% al 50% con Milena Quiroga

La recaudación del impuesto predial en el municipio de La Paz registró un incremento histórico al pasar del 42 % al 50 % de cumplimiento por parte de la población. La Presidenta Municipal, Milena Quiroga Romero, destacó que este avance es reflejo de la confianza que los ciudadanos tienen en la actual administración y en el manejo transparente de los recursos públicos. Este aumento en los ingresos propios permite al Ayuntamiento de La Paz operar sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios.

De acuerdo con la alcaldesa, este crecimiento del 8 % en la base de contribuyentes cumplidos representa una mejora sustancial en comparación con periodos anteriores. Los recursos obtenidos a través de esta contribución son fundamentales para garantizar la continuidad de servicios básicos como la recolección de basura, el alumbrado público y la rehabilitación de vialidades en diversas colonias de la capital de Baja California Sur.

El incremento en la recaudación también se atribuye a los programas de descuentos y estímulos fiscales que el Ayuntamiento de La Paz ha implementado de manera escalonada. Actualmente, los ciudadanos pueden acceder a beneficios por pago anticipado del ejercicio 2026, así como a la condonación de multas y recargos en años anteriores, lo que ha incentivado a los propietarios de predios a regularizar su situación patrimonial.

Históricamente, el municipio de La Paz enfrentaba un rezago considerable en el pago de este derecho, con apenas cuatro de cada diez propietarios al corriente. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Milena Quiroga, se han digitalizado los procesos de pago y se han instalado cajas recaudadoras en puntos estratégicos y plazas comerciales. Además, el Cabildo de La Paz ha impulsado iniciativas para facilitar el pago a poseedores de lotes baldíos con rezagos de más de cinco años, logrando que el 70 % de los morosos se acerque a negociar su deuda.

Las autoridades municipales recordaron que cumplir con esta obligación no solo evita recargos futuros, sino que garantiza que la ciudad cuente con el presupuesto necesario para proyectos de infraestructura de gran alcance, como el Centro de Monitoreo Vial y la recuperación de espacios públicos. Se espera que, con el cierre de los programas de descuentos en el primer trimestre de 2026, la cifra de cumplimiento pueda superar la barrera del 50 %, consolidando una cultura de responsabilidad fiscal en Baja California Sur.

