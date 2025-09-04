Rechazan apelación de Club Atlético La Paz y otros equipos; ascenso volverá hasta 2026-2027

El Club Atlético La Paz, equipo local de la Liga Expansión MX, recibió este 4 de septiembre un revés tras la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que rechazó la apelación presentada contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para reinstaurar de manera inmediata el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX.

La apelación había sido presentada el 19 de mayo de 2025 por seis clubes: Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG. Otros cuatro equipos que inicialmente se habían sumado retiraron posteriormente su participación.

Decisión del TAS

El organismo con sede en Suiza determinó que la FMF actuó conforme a derecho al mantener suspendido el ascenso y descenso hasta la temporada 2025-2026, medida adoptada en 2020 durante la pandemia. Además, los clubes deberán cubrir los costos del arbitraje y pagar en conjunto 12 mil francos suizos a la FMF por concepto de gastos legales.

Comunicado de los clubes

Pese al revés, los equipos, entre ellos el Atlético La Paz, destacaron en un comunicado conjunto que el fallo del TAS confirma el regreso del ascenso y descenso a partir de la temporada 2026-2027.

“Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverá a México en la temporada 26/27. La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, señalaron.

Los clubes reafirmaron también su disposición de trabajar con la FMF para fortalecer competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, con el objetivo de impulsar el desarrollo del futbol nacional.