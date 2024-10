Rechazan cuentas públicas de varios organismos en Baja California Sur

El 15 de octubre, la XVII Legislatura del Congreso del

Estado de Baja California Sur aprobó las cuentas públicas

correspondientes a 2022 de la Universidad Autónoma de

Baja California Sur (UABCS) y del Instituto de Transparencia

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIBCS).

Sin embargo, no se avalaron las cuentas del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) de Los Cabos ni de otros organismos. Los entes cuyos informes fueron rechazados incluyen los organismos operadores de agua potable de Los Cabos y Loreto, el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado (ICATEBCS), el Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ), el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución (ITS) y el Municipio de Los Cabos. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, liderada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas, y con el apoyo de la diputada Teresita Valentín y el diputado Fernando Hoyos, presentó los dictámenes para su debate y resolución.

El IMJ y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable

y Alcantarillado (OOMSAPA) de Los Cabos no cumplieron con

la Ley General de Contabilidad Gubernamental ni con los

acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, lo que motivó el rechazo.

Durante la discusión, la diputada Lupita Saldaña (PAN) subrayó que el OOMSAPA Los Cabos maneja un presupuesto significativo, pero no ha resuelto problemas fundamentales y más del 90% de sus recursos están observados. “No podemos quedarnos callados… ser omisos también es corrupción”, declaró.

En cuanto al OOMSAPA Loreto, las deficiencias observadas fueron reincidentes en comparación con auditorías anteriores. El ICATEBCS, por su parte, no solventó los resultados debido a la falta de cumplimiento con artículos clave de las leyes de contabilidad gubernamental y responsabilidades administrativas.

El FITUPAZ también incumplió al no presentar la documentación requerida por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado. En el caso del ITS de Ciudad Constitución, no se corrigieron inconsistencias en los ingresos estimados ni se presentó el acta aprobatoria de los estados financieros. El Municipio de Los Cabos tampoco solventó observaciones relacionadas con diversas obras públicas, siendo esta una observación repetida en auditorías anteriores.

A los organismos que no aprobaron sus cuentas públicas se les recomendó implementar medidas correctivas para evitar reincidencias y posibles sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y otras normativas aplicables.

HV