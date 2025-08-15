Rechazo y advertencias de padres por iniciativa de protocolo escolar sin consenso

La propuesta de un protocolo para prevenir y atender riesgos de violencia escolar, presentada en el Congreso de Baja California Sur, generó inconformidad entre los padres y madres de familia de Los Cabos. Aseguran que no fueron consultados antes de su elaboración.

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, criticó que la iniciativa, impulsada por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, viola la ley sobre la participación de tutores.

“No nos avisaron nada. La Asociación de Padres de Familia estatal y municipal participa activamente y está pendiente de estas decisiones. No podemos permitir que se decida sobre nuestros hijos sin nosotros. Aunque tengan mayoría en el Congreso, deberían haber hablado con nosotros antes de proponer este protocolo”, expresó López Monje.

La dirigente recordó que la SEP ya cuenta con lineamientos para atender casos de riesgo o violencia. Señaló que muchas situaciones se resuelven mediante mesas directivas y asambleas escolares, siempre con la participación de los padres.

Aunque la legisladora argumenta que el nuevo mecanismo busca proteger la dignidad y privacidad del alumnado y dar certeza jurídica a docentes y autoridades, la asociación insiste en que cualquier medida debe consensuarse previamente con los tutores de los estudiantes.

