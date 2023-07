Madre de familia recibe amenazas tras denunciar a INVI BCS por despojo de vivienda en Loreto

A través de 4 clips de video compartidos en la plataforma de TikTok, Raisa Lizarraga ha expuesto públicamente el despojo de su vivienda adquirida por medio de convenios de pagos con el Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

La joven madre de familia habitante del municipio de Loreto, denunció a personal de INVI por haber ingresado ilegalmente a la propiedad que sigue pagando en depósitos mensuales para sustraer los pocos muebles que acondicionaban el hogar.

“En realidad pasó tal cual lo he estado dando a notar en redes sociales, me despojaron sin previo aviso de nada. Yo me enteré de la situación por la llamada de un vecino donde me dice que están sacando todas mis cosas, y en ese momento yo le llamo al encargado de INVI municipal a lo cual el me dice que me están desalojando, me están despojando por que tengo unos atrasos y que aparte le van a dar mi vivienda a alguien que está muy necesitado, que a alguien de escasos recursos y que es una familia muy necesitada.”

Raisa, madre soltera de dos pequeños niños con condiciones especiales, aseguró ser víctima de una injusticia por parte del equipo de INVI que en 2020 y en plena pandemia por Covid-19 lanzó un programa de financiamiento para que los ciudadanos sudcalifornianos pudieran adquirir un patrimonio a bajo costo para el bienestar de sus familias.

En el caso de la joven denunciante, fue despojada de su vivienda sin previo aviso por supuestos atrasos en los pagos de la propiedad que estaba amueblando poco a poco con la intención de poderse mudar algún día junto a sus hijos.

“Cosa que a mi se me hace irrelevante y muy injusto porque estamos de acuerdo que se tiene que llevar un proceso para que hagan eso, y ellos no lo hicieron, se brincaron toda esa parte legal y fueron y abrieron y se llevaron mis cosas las cuales yo no sé donde están. Todavía yo tenía material de construcción, tenía una cama porque en ocasiones yo dormía ahí, y yo no estaba de planta en la vivienda porque estuve pasando por una separación por violencia y no me era del todo seguro estar allá.”

Luego de que los tiktoks de Raisa se hicieron virales en internet, los directivos regionales de INVI lanzaron un comunicado explicando que habían actuado de esa manera porque la mujer había incumplido el contrato que tiene con la institución. No obstante, la parte afectada demandó penalmente a la organización estatal por despojo de vivienda. Peor aún, en la copia del contrato de compra de propiedad se aclara que se tiene la posibilidad de negociar una prórroga con las mensualidades atrasadas en caso de que el cliente pueda tener dificultades para cubrir los pagos a tiempo.

La jefa de familia también dijo ser víctima de amenazas y actos vandálicos a sus bienes materiales luego de que su caso se volvió tendencia en las plataformas digitales. Ahora, ella teme por su integridad y la de sus seres queridos.

“Ya he recibido amenazas de que le baje a mi ruido, que baje las publicaciones o que si no me va a pasar algo. Las llantas de mi carro me las acuchillaron y luego de lo último que me dijeron fue que me iban a desprestigiar socialmente, o sea me amenazan y yo la verdad entiendo porque he recibido muchas llamadas y muchos mensajes de gente que le han hecho lo mismo, o cosas peores, pero la gente tiene miedo de que les hagan lo mismo de que les quiten sus casas y prefieren quedarse callados.”

Por mensajes anónimos, Raisa se enteró de otros casos similares donde familias enteras fueron despojadas de sus viviendas por “incumplir con el contrato”, sin poder recuperar el dinero que dieron para cubrir los costos parciales del hogar que adquirieron como bien material, traduciéndose en un “abuso de poder” según el testimonio de la afectada.

Pese a que las autoridades penales recibieron la denuncia de la víctima, el caso sigue en etapa de investigación en tanto las autoridades de INVI estatal guardan silencio sepulcral en torno al tema. La madre de familia sigue esperando una respuesta favorable y que los representantes de INVI le planten cara para resolver su situación antes de que las agresiones y amenazas que ha recibido suban de tono y puedan poner en riesgo su propia vida y la de sus hijos.