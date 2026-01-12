Llaman a reciclar árboles de Navidad y aprovechar centros de acopio en Los Cabos

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos reiteró el llamado a la ciudadanía para reciclar los árboles de Navidad naturales y aprovechar los centros de acopio municipales, donde también se reciben diversos materiales reutilizables, como parte de las acciones para fomentar la cultura ambiental y reducir la generación de residuos.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Armando López, informó que, como ocurre cada año, Servicios Públicos Municipales recibe los pinos naturales en sus instalaciones, a lo que ahora se suma la dependencia a su cargo con el objetivo de ampliar los puntos de recepción.

“Así que para aquellas personas que todavía gustan el tener árboles de Navidad naturales, decirles que Servicios Públicos, en las instalaciones de ellos, cada año lo están recibiendo y hoy nos sumamos como Ecología también para poder darle más apertura y, las personas que normalmente nos llevan todos esos materiales que reciclan cada último viernes de cada mes, ahí vamos a estar recibiendo también sus pinos (…) la idea es que esos árboles de Navidad naturales los tengamos en acopio, vamos a triturarlos y con este material vamos a hacer composta para nuestra área de recursos naturales”, expresó Armando López.

Lee más: Ayuntamiento de Los Cabos confirma trabajos de mejoramiento en la carretera transpeninsular

Por su parte, la directora municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, Cristina Núñez, recordó que los centros de acopio no solo reciben árboles navideños, sino también materiales que pueden ser reciclados y que comúnmente no recoge el camión de la basura.

“Nosotros estamos recibiendo papel, cartón, vidrio, medicamentos, electrodomésticos. Muchas veces los tenemos en nuestras casas y la verdad es que son cosas que la basura no se va a llevar. Nosotros les estamos recibiendo todo eso. Vamos a hacerlo en Cabo San Lucas y en San José del Cabo; por lo pronto, este mes de enero, el último viernes de cada mes. El próximo mes, esperemos que ya podamos hacerlo dos veces, les estaremos comunicando”, añadió Cristina Núñez.

Los centros de acopio se ubican fuera de las instalaciones del Estadio de San José del Cabo, en la colonia Centro, y en Cabo San Lucas, en la Plaza León Cota Collins. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer fechas y horarios actualizados.

En estos centros de acopio se reciben medicamentos caducos, cartón, aluminio, PET, tetrapack, tapitas, pilas, electrodomésticos, colillas de cigarro, papel, vidrio, electrónicos y aceite de cocina usado.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la población para sumarse al reciclaje, disponer de manera adecuada de sus árboles de Navidad y utilizar los centros de acopio como una alternativa responsable para reducir la contaminación y fortalecer la conciencia ambiental en el municipio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur