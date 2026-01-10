Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 10 de Enero, 2026
Los Cabos

Llaman a reciclar muñecos de la Rosca de Reyes y apoyar al Banco de Tapitas en Los Cabos

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente exhorta a la ciudadanía a reciclar los muñecos de plástico de la Rosca de Reyes en los contenedores del Banco de Tapitas, contribuyendo al reciclaje y al apoyo de niños con cáncer.
10 enero, 2026
IMG: Especial| Banco de Tapitas

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos hizo un llamado a la ciudadanía para no tirar los muñecos de plástico de la Rosca de Reyes y, en su lugar, reciclarlos junto con tapitas de plástico, sumándose así a las acciones de cuidado ambiental y apoyo social en el municipio.

De acuerdo con la dependencia municipal, los muñequitos de la Rosca de Reyes están elaborados del mismo material que las tapitas de plástico, por lo que pueden ser depositados sin problema en los contenedores del Banco de Tapitas, contribuyendo al reciclaje en Los Cabos.

Las autoridades subrayaron que con pequeñas acciones se reducen residuos y se fortalece el reciclaje en Los Cabos, al tiempo que se impulsa una cultura de responsabilidad ambiental entre la población. En este sentido, reiteraron la importancia de separar correctamente los residuos y darles un destino adecuado.

El Banco de Tapitas es una organización que trabaja de manera activa en distintas entidades del país, incluido Baja California Sur, recolectando tapas de plástico que posteriormente son vendidas para obtener recursos. Dichos fondos se destinan a programas de apoyo para niñas y niños que padecen cáncer, por lo que cada donación representa una contribución solidaria.

Cabe señalar que en Los Cabos, los centros de acopio del Banco de Tapitas se encuentran distribuidos en plazas públicas, escuelas y colonias, y se distinguen fácilmente por contar con contenedores en forma de corazón, donde la ciudadanía puede depositar tanto tapitas como muñecos de plástico de la Rosca de Reyes.

Finalmente, se invitó a la población a sumarse al reciclaje en Los Cabos, recordando que acciones sencillas, como reciclar tapitas y muñequitos de la Rosca de Reyes, generan un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la vida de quienes más lo necesitan.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

