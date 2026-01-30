Reclaman incumplimiento en construcción de puente peatonal en El Tezal

La ausencia de un puente peatonal en la carretera Transpeninsular, en la zona de El Tezal, volvió a generar señalamientos por parte del sector empresarial de Los Cabos, al tratarse de una obra que fue compromiso directo de un supermercado establecido en el área y que, hasta el momento, permanece sin ejecutarse.

De acuerdo con antecedentes del proyecto, la empresa dejó una fianza cercana a los 13 millones de pesos como garantía para la construcción del puente peatonal, infraestructura considerada fundamental para la seguridad vial de peatones que cruzan diariamente esta vialidad de alta afluencia vehicular.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, informó que el tema será planteado ante la Dirección de Planeación Urbana del municipio, con el objetivo de dar seguimiento al incumplimiento y exigir que se respeten los acuerdos previamente establecidos.

“No me gusta que nos estemos acostumbrando como sector y como gobierno hacer reactivos, creemos que tenemos que hacer reactivos. Había un acuerdo y se deben cumplir los compromisos; el que se comprometió hacerlo que lo haga”, señaló.

Castillo Gómez lamentó que este tipo de situaciones se atiendan únicamente de manera reactiva, generalmente después de que ocurre un hecho que genera consecuencias, por lo que llamó a autoridades y sectores productivos a fortalecer la planeación preventiva, especialmente en materia de movilidad y seguridad vial.

