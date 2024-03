El duro reclamo de Salinas Pliego al “gobiernicola” de AMLO: “Extorsionan a los empresarios”

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, publicó un video donde crítica duramente al “gobiernicola”, como él lo llama, del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lanza fuertes acusaciones de corrupción en contra de la actual administración.

LEER MÁS: AMLO intensifica sus críticas hacia Salinas Pliego; pide pruebas sobre corrupción en el SAT

La “guerra” entre el millonario y López Obrador comenzó cuando este último lo exhibió, en repetidas ocasiones, durante su mañanera e incluso lo acusó de no querer pagar una cantidad millonaria de impuestos al SAT.

Por eso ahora, Salinas salió a desmentir esta información a través de sus redes sociales, y de paso, criticar las acciones del gobierno de AMLO, que recientemente también le quitó la concesión de un campo de golf en Huatulco, Oaxaca.

“Primero las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. No es cierto, pagamos muchísimo y mis empresas también lo hacen”, aseguró.

Después, aseguró que la actual administración del SAT solo tiene como fin extorsionar a los empresarios mexicanos, y fingir acuerdos para que les paguen millones de pesos.

“El SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y dicen ‘bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono y nosotros no cedemos ante la extorsión. No vamos a pagar más que lo que es correcto”, continuó.

El gobierno quiere distraernos de lo que realmente pasa: Salinas Pliego

Al hablar sobre el campo de golf en Huatulco, el empresario aseveró que eso no lo afectaba a él, sino a toda la gente que dicho lugar que vive del turismo, y que ahora verán mermados sus ingresos.

Además, subió el tono al decir que toda esta campaña que hay para desprestigiarlo, solo tiene como objetivo desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando en México, la violencia que mata a decenas de personas a diario.

“¿Cómo es posible que un día sí y un día no, aparece gente decapitada tirada en la calle y la Guardia Nacional no hace nada? (…) ¿cómo es posible que hay 100 mil desaparecidos y las burócratas de Gobernación se dedica a dar explicaciones ridículas sobre porque las cifras están mal?”, sentenció.

Mi mensaje para los #Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más. pic.twitter.com/asorHgcCak — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024

Ricardo reconoció que una de las cruzadas de López Obrador ha sido en contra de la corrupción, sin embargo, acusó que a su alrededor no hay gente honesta. Y nuevamente señaló que el programa de la Pensión del Bienestar podría estar envuelta en múltiples casos de corrupción.

Finalmente, el dueño de TV Azteca señaló al mandatario por no mostrar los gastos reales de sus obras insignia, como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.

“Huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos como el AIFA, la refinería y el Tren Maya. Usted tiene la obligación de rendir las cuentas”, puntualizó.

Ricardo Salinas pidió a los ciudadanos acudir a las urnas el próximo 2 de junio para votar por “la menos peor”.