VIDEOS: “Fuera asesino” gritan a gobernador de Michoacán en velorio de Carlos Manzo; Sheinbaum no se salva

Gritos de “justicia” y “fuera asesino” le tocó escuchar este domingo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al acudir al funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el pasado sábado.

El enojo de la población era evidente, un grupo de gatilleros le arrebató la vida al alcalde de Uruapan, quien previo y durante su mandato se atrevió a alzar la voz una y otra vez para exigir el apoyo de las autoridades estatales y federales debido al constante asecho del crimen organizado en su municipio. ¡Todo fue en vano!

Este domingo, la presidentea de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre otras autoridades realizaron una reunión de emergencia.

Al finalizar el encuentro, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch se pronunciaron básicamente para ‘lavarse las manos’ al decir que Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales.

Pese a sus declaraciones, es evidente que niguno cerco policiaco sirvió para salvaguardar la seguridad del alcalde ni la de la población, ya que el ataque armado se perpetró en pleno evento público, en una importante explanada de la ciudad de Urupan, Michoacán.

La impotencia y coraje de un pueblo que vive oprimido por los criminales hoy se hizo evidente con los gritos de “¡Fuera asesino!” y “¡Hipócrita!” que resonaron en la funeraria San José hasta donde llegó el gobernador de Michoacán. Los reclamos se hicieron notar desde su llegada, ante ello Raamírez Bedolla abandonó pronto y de forma apresurada el lugar, no sin antes recibir unos gritos más, como lo evidencian múltiples videos difundidos en redes sociales.

En redes sociales, reclaman a Claudia Sheinbaum el asesinato de Carlos Manzo

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se hizo presente en Uruapan, los reclamos también llegaron hasta ella a través de comentarios en las redes sociales, mediante los cuales le cuestionan el por qué no dio la ayuda constantemente solicitada y necesaria para salvaguardar la seguridad en Uruapan, Michoacán.

“Contaba con protección federal… y lo mataron. No es condolencia, es confesión de incompetencia, Sra. Sheinbaum “, criticaron a la mandataria federal.

“, criticaron a la mandataria federal. “Carlos Manzo pidió muchas veces protección, y ustedes dos no hicieron nada por él . ¿Por qué no lo protegieron? ¿Por qué no trabajaron en la seguridad?”, escribieron a Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch.

. ¿Por qué no lo protegieron? ¿Por qué no trabajaron en la seguridad?”, escribieron a Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch. “No tendrías que “condenar” el asesinato. Debiste protegerlo”, recalcaron a la presidenta Morenista.

“Carlos Manzo solicitó ayuda muchas veces mucho tiempo. O son muy incompetentes y actúan después de las tragedias o simplemente están hasta las manitas con quienes lo mataron y no podían hacer nada”, reclamaron a las autoridades federales.

Las declaraciones anteriores son solo algunos de los mensajes que se escribieron como respuesta al mensaje que Claudia Sheinbaum Pardo emitió este domingo en sus redes sociales para condenar el homicidio de Carlos Manzo.