Colapsa la recolección de basura en Cabo San Lucas; no hay suficientes camiones

La recolección de basura en Cabo San Lucas enfrenta un colapso operativo debido a la falta de camiones recolectores. Montones de desechos comienzan a acumularse en varias colonias, especialmente en la zona norte, generando preocupación entre habitantes y autoridades.

La delegada municipal, Karina de la O, informó que actualmente no hay suficientes unidades para cubrir la creciente demanda del servicio. Algunas de las unidades disponibles se encuentran descompuestas, lo que agrava la situación.

“Tenemos que reestructurar y pensar cómo vamos a atender este tema. Vamos a reunirnos con las subdelegadas para identificar las zonas más afectadas. La separación de residuos y el reciclaje han ayudado a contener el problema mientras llegan más camiones”, explicó la funcionaria.

Como medida inmediata, la delegación promueve la educación ambiental y la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, lo que permite reducir la acumulación y facilita el proceso de recolección.

“Tenemos que educar a la gente en que la basura orgánica se le dé otro tratamiento mientras llega el camión recolector. La cantidad de camiones no es suficiente para la población actual en Los Cabos”, añadió De la O.

En entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, el oficial mayor, Carlos Alberto Beltrán Olmeda, confirmó que varias unidades recolectoras están fuera de funcionamiento. Agregó que se analiza solicitar recursos del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental para adquirir nuevos camiones y atender la demanda en todo el municipio.

Mientras se resuelve la crisis operativa, las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para que colabore mediante la separación adecuada de residuos sólidos urbanos, reduciendo así el impacto ambiental y la carga operativa del sistema actual.

