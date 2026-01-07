Qué hacer si tu colonia sigue sin recolección de basura tras las fiestas en La Paz

Acumulación de basura tras las fiestas

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el servicio de recolección de basura en varias colonias de La Paz se suspendió temporalmente.

Esto generó acumulación de desechos en sectores como Miramar, El Conchalito, Villas del Encanto, Camino Real y Pueblo Nuevo.

Aunque el servicio ya se ha ido regularizando, algunos vecinos reportan que la basura sigue sin recogerse en sus calles.

Cómo denunciar la falta de recolección

El Ayuntamiento de La Paz habilitó mecanismos digitales y telefónicos para que los ciudadanos puedan reportar problemas de servicios públicos:

App “La Paz es Posible” : disponible de forma gratuita en Android e iOS. Permite enviar denuncias sobre recolección de basura, alumbrado público o fugas de agua. Los reportes son revisados diariamente por las autoridades municipales.

: disponible de forma gratuita en Android e iOS. Permite enviar denuncias sobre recolección de basura, alumbrado público o fugas de agua. Los reportes son revisados diariamente por las autoridades municipales. Portal de Quejas y Denuncias : en lapaz.gob.mx/quejas-y-denuncias se pueden registrar incidencias y dar seguimiento en tiempo real.

: en se pueden registrar incidencias y dar seguimiento en tiempo real. Teléfonos de atención ciudadana: (612) 123 79 00 ext. 2249 y el 800 890 8048 están disponibles para levantar reportes.

Recomendaciones para los vecinos

Mientras se restablece el servicio, las autoridades recomiendan:

No sacar la basura a la vía pública en días de suspensión.

Mantener los residuos en bolsas cerradas dentro de casa o en contenedores.

Evitar acumulaciones que puedan convertirse en focos de infección.

La acumulación de basura tras las fiestas decembrinas es un problema recurrente en La Paz.

Lee más: Localizan a adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos

Sin embargo, ahora los ciudadanos cuentan con herramientas digitales para denunciar y dar seguimiento a sus reportes.

El uso de la aplicación La Paz es Posible y del portal oficial de quejas permite que las autoridades municipales atiendan con mayor rapidez las colonias afectadas, reforzando la participación ciudadana en el cuidado de la ciudad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO