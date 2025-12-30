Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Diciembre, 2025
BCS

Horarios especiales de recolección de basura en La Paz y Los Cabos durante cierre de año 2025

Los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos anunciaron ajustes en la recolección de basura por Navidad y Año Nuevo, buscando mantener limpias las calles ante el incremento de residuos.
30 diciembre, 2025
Suspensión en La Paz

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Ayuntamiento de La Paz anunció cambios en la recolección de basura.

La Dirección General de Sustentabilidad y Manejo de Residuos informó que el servicio se suspenderá los días 25 de diciembre y 1 de enero. Esta medida afectará a las colonias que reciben el servicio los jueves, como Miramar, El Conchalito, Puesta del Sol, Centro y Camino Real.

Además, la autoridad pidió a los ciudadanos no sacar sus residuos en esas fechas. Con ello se busca evitar acumulaciones y mantener limpias las calles durante los días festivos.

Refuerzo en Los Cabos

En cambio, en Los Cabos la Dirección de Aseo y Limpia anunció que se reforzarán los operativos de recolección. La decisión responde al incremento de desechos que se genera en diciembre.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la producción de basura puede alcanzar hasta 5 mil toneladas diarias. Por ello, se desplegarán cuadrillas adicionales y se ajustarán rutas para atender la demanda.

Finalmente, el Ayuntamiento destacó que estas acciones buscan garantizar que las colonias y zonas turísticas se mantengan en condiciones óptimas, especialmente ante la llegada de visitantes.

Municipios sin cambios confirmados

Por otro lado, en municipios como Comondú, Loreto y Mulegé no se han emitido comunicados recientes sobre ajustes en los horarios de recolección.

Sin embargo, las autoridades locales suelen mantener esquemas regulares o anunciar cambios de último momento en sus páginas oficiales y redes sociales.

Un reto para los servicios públicos

El cierre de año representa un reto para los servicios municipales. Deben equilibrar la celebración de las festividades con la atención a la ciudadanía.

En La Paz, la suspensión busca dar espacio a los trabajadores y ordenar la logística. Mientras tanto, en Los Cabos la estrategia se centra en reforzar la capacidad de respuesta ante el aumento de residuos.

En ambos municipios, el objetivo es claro: mantener las ciudades limpias y seguras para recibir el 2026. Con estas medidas, se busca que tanto residentes como visitantes disfruten de un entorno ordenado durante las celebraciones decembrinas.

