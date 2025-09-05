Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

La Paz

Recolección de basura en La Paz: colonias donde pasará el camión este viernes tras Lorena

Tras el paso del huracán Lorena, el Ayuntamiento informó que este viernes la recolección de basura será normal en varias colonias de La Paz.
Andrea Villarreal
5 septiembre, 2025
Foto: Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos de La Paz

Después de que el servicio de recolección de basura estuvo suspendido el miércoles por los efectos del huracán Lorena y se reactivara ayer jueves, la Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de La Paz informó que este viernes 5 de septiembre la recolección se brindará con normalidad en diversas colonias.

Colonias con servicio de recolección HOY viernes en La Paz

El Ayuntamiento de La Paz pidió a la ciudadanía sacar sus desechos en los horarios acostumbrados y mantener limpias las calles para evitar taponamientos en los drenajes pluviales tras las lluvias de los últimos días.

