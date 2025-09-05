Recolección de basura en La Paz: colonias donde pasará el camión este viernes tras Lorena
Tras el paso del huracán Lorena, el Ayuntamiento informó que este viernes la recolección de basura será normal en varias colonias de La Paz.
Después de que el servicio de recolección de basura estuvo suspendido el miércoles por los efectos del huracán Lorena y se reactivara ayer jueves, la Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de La Paz informó que este viernes 5 de septiembre la recolección se brindará con normalidad en diversas colonias.
Colonias con servicio de recolección HOY viernes en La Paz
- Miramar
- Lázaro Cárdenas
- Vista Hermosa
- Villa California
- Palmar IV y Plus
- Las Californias
- Los Olivos
- Guelatao
- Vicente Guerrero
- Las Garzas
- Las Flores
- Península Sur
- Las Américas
- El Pescador
- Lomas de
- Palmira
- Domingo Carballo Félix
- Infonavit
- Fraccionamiento Perla
- Santa Fe
- El Centenario
- Valle del Mezquite
- Adolfo Ruiz Cortines
- Petrolera
- Paraíso del Sol
- Loma Linda
- Loma Obrera
- Guadalupe Victoria
- Navarro Rubio
- Francisco Villa
- Arbolares
- Agustín Olachea
- Perla del Golfo
- Bella California
El Ayuntamiento de La Paz pidió a la ciudadanía sacar sus desechos en los horarios acostumbrados y mantener limpias las calles para evitar taponamientos en los drenajes pluviales tras las lluvias de los últimos días.
