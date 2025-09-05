Recolección de basura en La Paz: colonias donde pasará el camión este viernes tras Lorena

Después de que el servicio de recolección de basura estuvo suspendido el miércoles por los efectos del huracán Lorena y se reactivara ayer jueves, la Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de La Paz informó que este viernes 5 de septiembre la recolección se brindará con normalidad en diversas colonias.

Colonias con servicio de recolección HOY viernes en La Paz

Miramar

Lázaro Cárdenas

Vista Hermosa

Villa California

Palmar IV y Plus

Las Californias

Los Olivos

Guelatao

Vicente Guerrero

Las Garzas

Las Flores

Península Sur

Las Américas

El Pescador

Lomas de

Palmira

Domingo Carballo Félix

Infonavit

Fraccionamiento Perla

Santa Fe

El Centenario

Valle del Mezquite

Adolfo Ruiz Cortines

Petrolera

Paraíso del Sol

Loma Linda

Loma Obrera

Guadalupe Victoria

Navarro Rubio

Francisco Villa

Arbolares

Agustín Olachea

Perla del Golfo

Bella California

El Ayuntamiento de La Paz pidió a la ciudadanía sacar sus desechos en los horarios acostumbrados y mantener limpias las calles para evitar taponamientos en los drenajes pluviales tras las lluvias de los últimos días.