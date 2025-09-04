Lista de colonias con recolección de basura y transporte normal en La Paz

Los servicios públicos en La Paz comenzaron a reactivarse este jueves 4 de septiembre, después de las lluvias del huracán Lorena. Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que el transporte y la recolección de basura ya operan de manera normal.

Transporte público

El Tiburón Urbano, que ayer suspendió operaciones en la zona sur de la ciudad, reanudó sus rutas con seis unidades activas. El transporte tradicional también funciona con normalidad en toda la capital.

Semáforos en operación

Los semáforos trabajan con normalidad, salvo en dos puntos que permanecen fuera de servicio:

Luis Donaldo Colosio y Margarita Maza de Juárez

Ignacio Altamirano y 5 de Mayo



Recolección de basura

La Dirección de Servicios Públicos confirmó que desde las 4:30 de la madrugada se reanudó la recolección de basura en colonias de La Paz.

Este jueves se cubren las rutas regulares en las siguientes colonias:

Miramar

El Conchalito

La Esperanza

Puesta del Sol

Arcos del Sol

Centro

Antares

Rinconada Las Californias

Paraíso del Sol

El Cardoncito

INVI Chametla

Ciudad del Cielo

Los Girasoles

Fidepaz

Guaycura

Club Campestre

El Carrizal

Diana Laura

Villas del Encanto

María Conchita

Camino Real

Los Álamos

Misiones

Pueblo Nuevo

Terranova

San Carlos

Brisas de las Olas

La Ladrillera

Virreyes

Pedregal del Cortez

Palmar

Tabachines

Residencial del Mar

Olas Altas

Arboledas

Tutus

Esterito

El Manglito

Villas de Guadalupe

Lagunitas

Benito Juárez

La Posada

Colina del Sol

Solidaridad

Jardines del Sur



También se activaron rutas extraordinarias, que incluyen:

Cima

Agua Escondida

8 de Octubre (1ra Sección)

Las Californias

Flores Magón

El Centenario

FOVISSSTE

INDECO

Balandra

Arcoiris

Rodríguez Alcaine

Universidad

Guerrero

Contenedores Misioneros

Santa María

Revolución

Bellavista

Estas rutas adicionales permitirán regularizar el servicio antes del fin de semana. La alcaldesa Milena Quiroga Romero pidió a los habitantes de las colonias que no aparecen en listado que no saquen la basura. Añadió que estarán actualizando la información sobre el servicio en los canales oficiales del Ayuntamiento de La Paz.