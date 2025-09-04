Lista de colonias con recolección de basura y transporte normal en La Paz
Los servicios públicos en La Paz comenzaron a reactivarse este jueves 4 de septiembre, después de las lluvias del huracán Lorena. Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que el transporte y la recolección de basura ya operan de manera normal.
Transporte público
El Tiburón Urbano, que ayer suspendió operaciones en la zona sur de la ciudad, reanudó sus rutas con seis unidades activas. El transporte tradicional también funciona con normalidad en toda la capital.
Semáforos en operación
Los semáforos trabajan con normalidad, salvo en dos puntos que permanecen fuera de servicio:
-
Luis Donaldo Colosio y Margarita Maza de Juárez
-
Ignacio Altamirano y 5 de Mayo
Recolección de basura
La Dirección de Servicios Públicos confirmó que desde las 4:30 de la madrugada se reanudó la recolección de basura en colonias de La Paz.
Este jueves se cubren las rutas regulares en las siguientes colonias:
-
Miramar
-
El Conchalito
-
La Esperanza
-
Puesta del Sol
-
Arcos del Sol
-
Centro
-
Antares
-
Rinconada Las Californias
-
Paraíso del Sol
-
El Cardoncito
-
INVI Chametla
-
Ciudad del Cielo
-
Los Girasoles
-
Fidepaz
-
Guaycura
-
Club Campestre
-
El Carrizal
-
Diana Laura
-
Villas del Encanto
-
María Conchita
-
Camino Real
-
Los Álamos
-
Misiones
-
Pueblo Nuevo
-
Terranova
-
San Carlos
-
Brisas de las Olas
-
La Ladrillera
-
Virreyes
-
Pedregal del Cortez
-
Palmar
-
Tabachines
-
Residencial del Mar
-
Olas Altas
-
Arboledas
-
Tutus
-
Esterito
-
El Manglito
-
Villas de Guadalupe
-
Lagunitas
-
Benito Juárez
-
La Posada
-
Colina del Sol
-
Solidaridad
-
Jardines del Sur
También se activaron rutas extraordinarias, que incluyen:
-
Cima
-
Agua Escondida
-
8 de Octubre (1ra Sección)
-
Las Californias
-
Flores Magón
-
El Centenario
-
FOVISSSTE
-
INDECO
-
Balandra
-
Arcoiris
-
Rodríguez Alcaine
-
Universidad
-
Guerrero
-
Contenedores Misioneros
-
Santa María
-
Revolución
-
Bellavista
Estas rutas adicionales permitirán regularizar el servicio antes del fin de semana. La alcaldesa Milena Quiroga Romero pidió a los habitantes de las colonias que no aparecen en listado que no saquen la basura. Añadió que estarán actualizando la información sobre el servicio en los canales oficiales del Ayuntamiento de La Paz.