Sábado 27 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Recolectan más de 105 toneladas de basura en campaña de limpieza en Los Cabos

Con apoyo de autoridades y ciudadanía, se retiraron más de 105 toneladas de residuos en colonias de Los Cabos como parte de la campaña de limpieza.
Daniela Lara
27 septiembre, 2025
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Como parte de las acciones de mejora urbana y cuidado del medio ambiente, se recolectaron más de 105 toneladas de basura durante la jornada de limpieza realizada en la colonia La Ballena.

La actividad fue encabezada por la VI regidora, Marisela Montaño Peralta, con el apoyo del diputado local Omar Torres, personal de Servicios Públicos, maquinaria especializada y seis camiones recolectores.

Posteriormente, la campaña continuó en la comunidad de Santa Catarina, con la participación de la presidenta del Cabildo Infantil, Daila García Díaz, donde se retiraron ramas, basura doméstica y objetos en desuso.

Al respecto, Montaño Peralta señaló que:

“La limpieza es una obligación de las autoridades y un derecho de la ciudadanía”.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez para mantener las colonias limpias y ordenadas.

La regidora informó que estas jornadas continuarán en distintas colonias del municipio a partir de las 15:00 horas, e hizo un llamado a las familias a sumarse sacando los residuos de sus hogares para facilitar la recolección.

“Gracias a todas y todos por el apoyo a esta gran actividad, que tiene como finalidad mantener limpio nuestro municipio”, concluyó.

