Recolectores y pepenadores temen por su fuente de ingresos

Una vez que el Ayuntamiento de Los Cabos aprobó que la empresa Dorado Atardecer S.A de C.V., se hiciera cargo de la recepción, traslado, manejo y disposición de residuos sólidos del municipio, trabajadores de rellenos sanitarios asistieron este martes a las instalaciones del palacio municipal, para sostener una mesa de diálogo con el edil cabeño, ya que, temen que su principal fuente de ingresos se verá afectada.

“Más que nada nos sentimos un poco inquietos, por conocer la posición en la que van a quedar mis compañeros, a final de cuentas la concesión ya está hecha por parte del gobierno, y han manifestado que no habrá marcha atrás, fuera de ello no nos han hablado claro, ni la empresa ni las autoridades. Hemos tenido varias reuniones con ellos, en las cuales no hemos salido con ninguna idea fija de lo que va a suceder”, señaló Jorge Juárez, representante de los pepenadores de Los Cabos.

De acuerdo con lo anunciado por el ayuntamiento, el relleno sanitario de La Candelaria será el punto en el que la empresa Dorado Atardecer S.A de C.V., comience a tener bajo su control el uso y disposición final de los residuos sólidos urbanos dejando a un lado a todas unas 70 personas que hasta el día de hoy continúan laborando en el sitio, mismas que expresan tener un futuro incierto.

Por su parte, Erick Hernández, representante del grupo de trabajadores, mencionó que este tema es de vital importancia e incluso la ciudadanía debería de estar enterada, ya que de acuerdo con él, el pueblo se encuentra enterado de las próximas modificaciones en la recolección de la basura del municipio de Los Cabos.

“Lo que queremos es informar a la ciudadanía, porque en realidad ni el pueblo está enterado, ahora el relleno sanitario prácticamente lo están privatizando, es por ello que queremos ver cómo van a quedar los ciudadanos, porque a mí como ciudadano también me preocupa; se menciona que se comenzarán a cobrar 5 UMAS por tonelada de basura depositada en el relleno sanitario, por eso queremos ver si como ciudadanos dejamos nuestra basura que ayuntamiento no recolecta si ahora también voy a tener que pagar, todo ese tipo de cosas queremos saber, porque en realidad no nos han dicho nada ni como pepenadores no como ciudadanos”.