Protección Civil emite recomendaciones para peregrinaciones por el Día de la Virgen en Los Cabos

Protección Civil de Los Cabos emitió una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a los miles de feligreses que participarán en las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, con el objetivo de prevenir incidentes durante los recorridos que tendrán lugar en distintos puntos del municipio.

Aunque este jueves se dará inicio al operativo decembrino Guadalupe-Reyes, la autoridad resaltó que, por la magnitud de afluencia y por tratarse de caminatas que se realizan principalmente sobre la carretera federal, es indispensable que quienes participen lo hagan con responsabilidad y tomando medidas de autoprotección.

Francisco Cota Márquez, director de Protección Civil de Los Cabos, llamó a los asistentes a prepararse adecuadamente según el horario en que realicen la peregrinación para evitar golpes de calor, deshidratación o accidentes derivados de la falta de visibilidad.

“Invitamos a todas las personas que van a hacer esa peregrinación a que lo hagan con responsabilidad. Es importante que vayan protegidos si es de día y con calor: gorra, sombrilla, sombrero, ropa clara, manga larga. Por la noche, si van a caminar, protegerse del frío y llevar algo luminoso como un chaleco luminoso, alguna ropa con reflejantes o ropa clara para que los conductores los puedan observar. Y hay que llevar hidratación, principalmente mucha agua”, señaló.

Protección Civil recordó que los grupos deberán caminar por el acotamiento, mantenerse organizados y evitar atravesar la carretera, mientras que los vehículos que acompañan a los contingentes deberán portar luces intermitentes, respetar límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas como rebases.

Las peregrinaciones principales se desarrollarán en las rutas de Arroyo San Carlos a Cabo San Lucas, Costa Azul al Santuario de San José del Cabo, y la de mayor afluencia: Mesa de Santa Anita a Miraflores, donde se instalarán módulos de auxilio en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencias.

La autoridad reiteró el llamado a la población para mantener una conducta preventiva durante todas las actividades de la temporada, pero especialmente durante las caminatas religiosas, consideradas eventos de alta concentración sobre vías federales.