Medio millón de recompensa por Xin Wang, presunto feminicida, buscado en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente el ofrecimiento de una recompensa económica de hasta medio millón de pesos para quien aporte información que permita la captura de Xin Wang. Este individuo es buscado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, tras una orden de aprehensión girada por un juez de control. La búsqueda, que inició formalmente en la CDMX, ha escalado a nivel nacional, sumándose este viernes la Fiscalía de Sinaloa a la difusión de la ficha de localización.

A pesar de que el incentivo financiero se anunció desde diciembre pasado, las autoridades señalaron que hasta la fecha no se tienen pistas claras sobre el paradero del presunto feminicida. La Fiscalía capitalina subrayó que la colaboración ciudadana es vital para cumplimentar la orden de aprehensión derivada de una investigación abierta desde mayo de 2024. Se reiteró que la recompensa de medio millón de pesos se entregará de manera oportuna a quien brinde datos veraces y útiles.

Para garantizar la seguridad de los informantes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso a disposición canales de comunicación totalmente confidenciales. Los ciudadanos pueden reportar cualquier dato al número telefónico 55 5345 5400 o mediante el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx. Asimismo, la institución aseguró que se brindará protección técnica y jurídica a quienes decidan colaborar en el esclarecimiento de este grave caso de violencia de género.

La entrega del monto económico está sujeta a los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, donde se especifica que el pago no aplica para servidores públicos del sector seguridad. La meta de la Fiscalía es lograr que el imputado por feminicidio enfrente el proceso judicial correspondiente. En Sinaloa, las autoridades han replicado la alerta debido a la posibilidad de que el sospechoso se haya desplazado fuera de la capital del país.

Es importante destacar que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser canalizada de forma presencial en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos de la institución capitalina. El número 55 5345 5400 funciona las 24 horas del día para recibir denuncias. Por su parte, la recepción de mensajes en el correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx cuenta con protocolos estrictos para resguardar la identidad de los denunciantes que buscan ayudar a capturar al feminicida.

Finalmente, el organismo de justicia reafirmó su postura de cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres, enfatizando que el acceso a la justicia es una prioridad. La búsqueda de Xin Wang continúa siendo una tarea prioritaria para las fuerzas del orden tanto en la CDMX como en Sinaloa, confiando en que el incentivo de medio millón de pesos motive la participación ciudadana responsable y segura.

