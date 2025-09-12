Reconoce Víctor Castro el trabajo del ICATEBCS en beneficio de Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío visitó las instalaciones del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS) para constatar sus avances y mejoras recientes.

Acompañado de la directora general, Cinthya Fátima Montufas Chávez, el mandatario destacó que el ICATEBCS ha impartido más de 450 cursos en cuatro periodos, beneficiando a 40 mil personas en los cinco municipios.

“La transformación se construye desde el aprendizaje y el trabajo digno. Esta institución brinda herramientas para que cada persona forje su bienestar”, afirmó.

Durante el recorrido, Castro conoció la cabina de locución, una innovación que impulsa la profesionalización de quienes buscan desarrollarse en comunicación.

El gobernador subrayó que el instituto no solo ofrece cursos. También impulsa habilidades que permiten a las y los sudcalifornianos construir mejores oportunidades y combatir la pobreza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento