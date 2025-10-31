Reconocen a Fiturca por su contribución al desarrollo turístico de Los Cabos

El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) recibió el Reconocimiento Impulso Turístico, otorgado por el Consejo Coordinador de Los Cabos y la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), con el respaldo de los principales organismos del sector turístico local.

Esta distinción destaca la labor de Fiturca en la promoción del turismo en Los Cabos, fortaleciendo su conectividad aérea, elevando la ocupación hotelera y consolidando la imagen de Los Cabos como un destino turístico competitivo en México y a nivel internacional.

Fiturca fortalece el turismo en Los Cabos

Durante la ceremonia, Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, resaltó la importancia de la planificación estratégica:

“La ocupación hotelera saludable y la creciente conectividad aérea no son casualidad. Es el resultado del arduo trabajo de Fiturca, que analiza qué turistas atraer para fortalecer el turismo de calidad en Los Cabos”.

Por su parte, Rodrigo Esponda, director de Fiturca, enfatizó la coordinación entre el sector público y privado:

“Este reconocimiento refleja el trabajo conjunto de todo el sector turístico. El equipo de Fiturca es un ejemplo de la unión y esfuerzo que impulsa el crecimiento del turismo en Los Cabos”.

Logros internacionales de Fiturca

Fiturca también ha sido reconocido fuera de México. Durante el Virtuoso Travel Week, fue nombrado por tercer año consecutivo como la mejor oficina de gestión de destinos a nivel mundial, consolidando a Los Cabos como un destino turístico de proyección internacional.