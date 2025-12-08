Reconocen a los ganadores del 4º Concurso Gastronómico MaQueCho 2025

La SETUE premió a productores de machaca, queso y chorizo en el Concurso MaQueCho 2025, destacando talento local y trabajo conjunto con la Universidad Tecnológica de La Paz.

La secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, encabezó la entrega de premios del 4º Concurso Gastronómico MaQueCho 2025, donde se reconoció la creatividad, calidad y tradición de los productores locales de Baja California Sur.

En la categoría Machaca, el primer lugar fue para José Zúñiga, de El Patrocinio, Mulegé; el segundo para Juan Guillermo Ruiz, de La Paz; y el tercero para Alfredo Lucero, de Las Pocitas.

En Queso, el primer sitio lo obtuvo José Arturo Rochín, del Rancho Vista Hermosa, en San Antonio; el segundo, Teodosa Fausto, de El Triunfo; y el tercero, Juan José Aguilar, de El Patrocinio, Mulegé.

Para la categoría Chorizo, el primer lugar correspondió nuevamente a Juan José Aguilar, de El Patrocinio; el segundo a Aurelio Ortiz, de La Paz; y el tercero a Dorian Lastras, de San Ignacio.

La premiación fue organizada por estudiantes de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de La Paz, bajo la supervisión del chef Carlos O’Brian, fortaleciendo la colaboración entre la academia y el sector productivo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la SETUE, reafirma su compromiso de impulsar la excelencia gastronómica y promover las vocaciones productivas en las regiones del estado.