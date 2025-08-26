Castro Cosío reconoce a trabajadores que instalan la decoración patria 2025

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo un encuentro con las y los trabajadores responsables de la ornamentación patria 2025, quienes tienen a su cargo la instalación de luces, estructuras y adornos que vestirán los edificios públicos durante las fiestas de septiembre.

En un desayuno con personal de la Subsecretaría de Administración, Conservación y Mantenimiento, así como de otras áreas del Gobierno estatal, el mandatario reconoció la labor de los 30 trabajadores encargados de electricidad, herrería, pintura y montaje de las estructuras monumentales que darán identidad a los festejos patrios.

“El alumbrado patrio nos recuerda que México es independiente y soberano, un país donde nos une la lucha por la libertad y el bien común”, expresó Castro Cosío, al destacar el valor cultural, gastronómico y musical de estas celebraciones.

El Gobernador también resaltó que su administración ha impulsado mejoras salariales para quienes participan en los trabajos de decoración tanto en las fiestas patrias como en la temporada navideña, subrayando la creatividad e iniciativa del personal encargado de dar realce a la identidad nacional.

Te puede interesar: “Todas BCS” llega a los municipios para reforzar la campaña Párale a la Violencia

El encendido de las luces patrias está programado para el próximo martes 2 de septiembre a las 18:30 horas en la explanada del Palacio de Gobierno de La Paz, donde se espera la asistencia de familias sudcalifornianas.

Los trabajos de ornamentación se extienden a otros edificios públicos como la Secretaría de Finanzas y Administración, el Centro de Justicia Penal, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto de Vivienda y la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, además del Centro de Convenciones de La Paz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.