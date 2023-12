Reconocimiento a la excelencia de Hospiten San José del Cabo

Grupo Hospiten, una red sanitaria internacional con más de 50 años de experiencia, está comprometida con brindar servicios de máxima calidad. Actualmente, cuenta con dos unidades médicas en Los Cabos. La primera se ubica en San José del Cabo, específicamente en el Paseo de Las Misiones s/n, Campo de Golf Fonatur.

Hospiten San José del Cabo ofrece acceso a más de 10 especialidades médicas, destacándose por su enfoque integral en la atención médica privada y la satisfacción del cliente. Entre las especialidades disponibles se encuentran Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Diagnóstico por Imagen, Pediatría, Dietética y Nutrición, Cirugía General y del Aparato Digestivo, y Urología.

El doctor Alonso Escamilla, especialista en Traumatología externa, destaca que la amplia oferta médica posiciona a Hospiten San José del Cabo como líder en servicios de atención médica de primer nivel en la región.

“Aquí los podemos atender desde la consulta externa, que es cuando sacamos una cita con un doctor, si tienes algún tipo de accidente o alguna situación de urgencia, el área de urgencias será quien te recibirá y me llamarán si es necesaria la valoración por parte del traumatólogo, efectivamente si necesitamos una cirugía podemos hacerla en este hospital, contamos con una amplia gama instrumental para la realización de cirugía asimismo podemos dar el seguimiento al paciente, no solo en lesiones traumáticas, si no también existen otras lesiones que se pueden programar que son lesiones muy comunes que a veces son traumática pero en muchas ocasiones son ortopédicas”.