Viernes 9 de Enero, 2026
Los Cabos

Reconocen en Cabo San Lucas la labor del personal de mantenimiento

La delegada Karina de la O Uribe encabezó un convivio en honor a trabajadores que mantienen operativas las instalaciones municipales
9 enero, 2026
Cortesía

Agradecimiento institucional

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso del personal de mantenimiento de la Delegación de Cabo San Lucas, la delegada municipal Karina de la O Uribe, acompañada por el coordinador de la Secretaría General, Víctor Castro Martínez, encabezó un convivio en honor a las y los trabajadores.

La actividad se realizó con el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

Trabajo que sostiene el servicio público

Durante el encuentro, la delegada destacó que la labor del personal de mantenimiento es clave para el funcionamiento de las instalaciones y para la prestación eficiente de los servicios que se brindan diariamente a la ciudadanía.

“Su trabajo es esencial y merece ser reconocido. Gracias por su compromiso con Cabo San Lucas”, expresó.

Fortaleciendo el compañerismo

Por su parte, Víctor Castro Martínez subrayó que este tipo de acciones fortalecen la unidad, el compañerismo y el sentido de pertenencia entre el personal.

Estos elementos, dijo, son fundamentales para seguir ofreciendo una atención de calidad a la población.

Ambiente de celebración

El convivio se desarrolló en un ambiente de cordialidad y celebración, donde las y los asistentes compartieron alimentos, partieron la tradicional rosca de reyes y participaron en la rifa de obsequios.

Todo como muestra de reconocimiento al trabajo que realizan día a día en beneficio de Cabo San Lucas.

EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
