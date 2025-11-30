Rompe récord la tercera Carrera con Causa de CPS Media y Saint Luke’s en apoyo a adultos mayores

La tercera Carrera con Causa de CPS Media y Saint Luke’s Hospital llenó de energía y unión la mañana de este domingo 30 de noviembre en San José del Cabo. Cientos de personas se reunieron para correr, caminar y, sobre todo, donar esperanza a las y los adultos mayores de Casa de Día – Casa de la Alegría, del Sistema DIF Los Cabos.

La respuesta fue tan grande que este año se rompió récord de donativos, convirtiendo al evento en la edición más generosa desde su creación.

Semanas de organización y una increíble respuesta ciudadana

El equipo organizador trabajó durante semanas para preparar la carrera. Aun así, la verdadera fuerza del evento fueron las personas que respondieron al llamado y llegaron con pañales, artículos de higiene personal, material de curación y más.

Familias enteras, niñas, niños, jóvenes, adultos, corredores, mascotas y decenas de voluntarios se unieron con un propósito común: hacer sentir acompañados a los abuelitos que más lo necesitan.

Un recorrido familiar de 3 y 5 kilómetros

El evento incluyó rutas recreativas de 3 y 5 kilómetros, con un ambiente familiar y lleno de entusiasmo. Participaron desde corredores experimentados hasta personas que acudieron solo a caminar o trotar. Todos reforzaron el sentido comunitario que distingue a esta carrera.



Patrocinadores y voluntarios también fueron clave para garantizar hidratación, seguridad y una logística cuidada en todo momento.

Gratitud y compromiso con nuevas causas

CPS Media y Saint Luke’s Hospital agradecieron profundamente a los patrocinadores, pero sobre todo a cada participante y donador. Sin su apoyo, superar la meta habría sido imposible.



La directora regional de CPS Media Los Cabos, Amparo García, adelantó que este solo es el inicio. Muy pronto se anunciarán nuevos eventos con causa para continuar apoyando a quienes más lo necesitan en la comunidad.