Exportaciones de México hacia EU marcan récord histórico pese a aranceles

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos establecieron un nuevo récord entre enero y septiembre de este año, al acumular 399 500 millones de dólares, según el más reciente reporte de comercio exterior de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esto representa un avance de 5.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y reafirma el liderazgo de exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense frente a competidores como Canadá y China.

Este dinamismo exportador permitió a México capturar una participación de 15.4 % del total de las importaciones estadounidenses, muy por encima de Canadá con 11.2 % y China con 9.3 %. La cifra récord de exportaciones refleja tanto la fortaleza de la industria manufacturera nacional como la estrecha integración de las cadenas productivas bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el desglose mensual, las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos sumaron 44.6 mil millones de dólares en septiembre, también un máximo histórico para ese mes. Este resultado equivalió a un crecimiento anualizado de 0.9 %, consolidando aún más a México como principal origen de bienes importados por la economía estadounidense.

De manera complementaria, la relación comercial bilateral muestra que México no solo es un fuerte exportador, sino también el principal destino de exportaciones de Estados Unidos, con envíos por 253.6 mil millones de dólares entre enero y septiembre, desplazando por un margen estrecho a Canadá. Esto evidencia una reciprocidad en el intercambio comercial que fortalece los lazos entre ambas economías.

Especialistas en comercio internacional señalan que estos niveles sin precedentes de exportaciones reflejan la competitividad de sectores clave como automotriz, agroindustria y manufacturas, así como la importancia del mercado estadounidense para la economía mexicana. A pesar de desafíos como ajustes arancelarios y tensiones comerciales globales, los datos del cumplimiento del T-MEC y el posicionamiento de México como distribuidor estratégico han impulsado las exportaciones nacionales hacia nuevos récords.