Latinoamérica rompe récord de medallas en un Mundial de Atletismo Tokio 2025; hay medallistas mexicanos
Con un total de 15 medallas, el atletismo latinoamericano batió de largo su récord histórico de medallas en un Mundial de atletismo, que hasta ahora estaba en las diez de Sevilla 1999 y Budapest 2023.
El balance logrado en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 ha permitido por lo tanto a la región dar un paso más en el aspecto cuantitivo, aunque en número de títulos la cifra se quedó en tres, por debajo del Mundial de hace tres en Eugene (Estados Unidos), cuando hubo ocho medallas latinoamericanas pero cinco de ellas fueron doradas.
Entra las medallas latinoamericanas en este Mundial de Atletismo Tokio 2025 también destacan las logradas por deportistas mexicanos: las platas de Uziel Muñoz (lanzamiento de bala) y Alegna González (20 km marcha).
Para México, el Mundial de Atletismo Tokio 2025 ha permitido terminar con una sequía de ocho años sin medallas en Mundiales de atletismo, desde que Lupita González fuera plata en los 20 kilómetros marcha en Londres 2017.
El forzudo que liberó al país azteca de esas cadenas fue Uziel Muñoz, con una plata sorpresa en bala, la primera medalla mexicana en una prueba mundialista de lanzamientos.
Una semana después, Alegna González, la marchadora que encadenaba quintos puestos en las anteriores grandes citas internacionales, pudo colgarse también una plata, en los 20 kilómetros.
México nunca ha pasado de dos medallas en un mismo Mundial de atletismo. Por lo tanto, igualó la cantidad que logró en las ya lejanas citas de 1997, 1999 y 2001.
