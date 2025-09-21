Latinoamérica rompe récord de medallas en un Mundial de Atletismo Tokio 2025; hay medallistas mexicanos

Con un total de 15 medallas, el atletismo latinoamericano batió de largo su récord histórico de medallas en un Mundial de atletismo, que hasta ahora estaba en las diez de Sevilla 1999 y Budapest 2023.

El balance logrado en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 ha permitido por lo tanto a la región dar un paso más en el aspecto cuantitivo, aunque en número de títulos la cifra se quedó en tres, por debajo del Mundial de hace tres en Eugene (Estados Unidos), cuando hubo ocho medallas latinoamericanas pero cinco de ellas fueron doradas.