¿Quién es Hafþór Björnsson? El poseedor del récord mundial de levantamiento de peso muerto

Hafþór (Hafthor) Júlíus Björnsson, nacido el 26 de noviembre de 1988 en Reikiavik, Islandia, es un atleta, actor y empresario ampliamente conocido por interpretar a Gregor “La Montaña” Clegane en la serie de televisión “Game of Thrones”, papel que le dio reconocimiento global y le permitió combinar su carrera deportiva con la actuación.

Sin embargo, su verdadera fama proviene de sus logros en el ámbito deportivo de fuerza, pues no solo ha ganado múltiples eventos, sino que también se ha establecido como una leyenda del deporte, rompiendo múltiples récords.

Su historia deportiva y su récord más reciente

Tras haber roto su propio récord de 501 kg en la categoría de peso muerto de levantando el sorprendente peso de 505 kg, decidió ir un paso más allá, volviendo a romper su récord el día 6 de septiembre.

Logrando levantar la asombrosa cantidad de 510 kg, Hafþór volvió a marcar un récord mundial, siendo este su tercera vez consecutiva.

Entre sus logros también podemos encontrar las hazañas de:

Campeón del World’s Strongest Man (2018)

(2018) Ganador de Arnold Strongman Classic (2018 y 2019)

(2018 y 2019) Acumuló múltiples victorias en competencias como Giants Live y Europe’s Strongest Man

Su influencia se extiende también a redes sociales y plataformas de streaming, donde comparte rutinas de entrenamiento, consejos de salud y momentos de su vida personal, inspirando a millones de seguidores alrededor del mundo.

Demostrando ser un ejemplo de perseverancia y dedicación, combinando disciplina y carisma para poder destacar en distintas áreas del entretenimiento y el deporte.

