Récord mundial: Reproducciones musicales superan 5.1 billones en 2025 y música cristiana lidera el crecimiento

La industria musical global vivió un año histórico en 2025, con 5.1 billones de reproducciones digitales en plataformas de streaming, un incremento del 9.6 % respecto al año anterior y la cifra más alta registrada para un solo año.

En Estados Unidos, las transmisiones de audio a pedido alcanzaron 1.4 billones, aunque menos de la mitad correspondieron a música publicada en los últimos cinco años, lo que evidencia la vigencia de canciones clásicas en el consumo actual.

El género cristiano/gospel encabezó el crecimiento entre los estilos musicales, con un aumento del 18.5 % en volumen de reproducción, superando a otros segmentos tradicionales del mercado. Otros géneros que también mostraron repuntes fueron el rock, con 6.4 %, y la música latina, con 5.2 % de crecimiento.

En el caso de la música latina, artistas como Bad Bunny contribuyeron de forma significativa: sus canciones acumularon miles de millones de reproducciones, consolidando al género en las preferencias de los oyentes.

Además de los géneros tradicionales, 2025 destacó por la aparición de artistas generados por inteligencia artificial, algunos de los cuales lograron posiciones relevantes en listas de radio y streaming, reflejando cómo la tecnología influye cada vez más en la creación y el consumo musical.

Este récord global no solo muestra la expansión continua del streaming como principal formato de acceso a la música, sino también una diversificación en los gustos del público y la incorporación de nuevas formas de producción artística.

