Récord de premios y participación en la 12ª edición del Torneo Orsan

La 12ª edición del Torneo de Pesca Orsan 2024 se realizó con gran éxito, consolidándose como uno de los eventos de pesca deportiva en Los Cabos más esperados del año. En esta ocasión, el torneo rompió récord de participación al reunir 187 embarcaciones y ofrecer una bolsa de premios que superó los 6.7 millones de pesos, la más alta en su historia.

Ganadores del Torneo de Pesca Orsan 2025

El primer lugar fue para el equipo BIG D, que registró un dorado de 24.99 libras, llevándose un premio aproximado de 1,975,000 pesos.

El segundo lugar lo obtuvo el equipo Los Broncos, con un ejemplar de 24.55 libras, acreedor a 1,030,000 pesos.

La tercera posición fue para Coronita, que presentó un dorado de 23.36 libras, recibiendo un premio de 986,000 pesos.

Resultados de los jackpots: dorado y wahoo

En los jackpots de wahoo, los ganadores fueron:

Félix Lure , con una captura de 61.84 libras , premiado con 612,500 pesos .

Strictly Business, con un wahoo de 51.27 libras, ganador de 1,370,000 pesos.

Por su parte, el equipo Private Reserve obtuvo los jackpots de 20k de dorado, llevándose 820,000 pesos.

Orsan destaca récords y crecimiento del torneo

Claudia Ovando Maza, gerente de marketing operativo de Grupo Orsan, destacó que el torneo superó todas las expectativas al alcanzar una cifra histórica de participación.

“Este es nuestro doceavo torneo y estamos rompiendo récord con 187 embarcaciones. Tenemos una bolsa acumulada de más de 6.7 millones de pesos, gracias al incremento en la participación. Seguimos invitando a los pescadores para que año con año se sigan sumando”, señaló.

Grupo Orsan subrayó que, durante estos 12 años, el evento se ha consolidado como uno de los torneos de pesca deportiva más importantes de la región, caracterizado por el ambiente familiar y el fuerte sentido de comunidad entre los participantes.

Un torneo con causa: donación de sillas de ruedas

Además de fomentar el deporte, el Torneo Orsan mantiene un compromiso social. En esta edición se realizó la donación de 25 sillas de ruedas a través de la Fundación Orsan.

“Durante doce años este torneo ha sido un parteaguas. Además de la venta de combustible, este evento tiene una causa. Este año donaremos 25 sillas de ruedas, y estamos orgullosos de seguir sumando”, destacó la representante del grupo.

La competencia no solo impulsa la pesca deportiva en Baja California Sur, sino que también fortalece los lazos de amistad y convivencia familiar que caracterizan al Torneo de Pesca Orsan, reafirmando su relevancia en la comunidad local y regional.