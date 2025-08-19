Ayuntamiento de Los Cabos recorta a 1,000 trabajadores para sanear sus finanzas

El Ayuntamiento de Los Cabos avanza en un plan de saneamiento financiero mediante la liquidación de cerca de 1,500 trabajadores en sobre nómina durante 2025, con el objetivo de recuperar hasta 800 millones de pesos para obras públicas.

Para este fin, la administración municipal creó un fideicomiso especial financiado con recursos adicionales del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), destinado exclusivamente al pago de pasivos laborales.

Según Rigoberto Arce, tesorero municipal, el fideicomiso, vigente solo durante el ejercicio fiscal 2025, ya permitió cubrir la totalidad de los adeudos laborales del Ayuntamiento. Hasta ahora, alrededor de mil empleados en sobre nómina han sido liquidados: 450 con recursos propios del Ayuntamiento y 490 con dinero del fideicomiso financiero.

“El objetivo del saneamiento financiero es sanear las finanzas municipales. Este fideicomiso está destinado exclusivamente al pago de pasivos laborales, ya sea con el SAT y el ISSSTE y directamente con los trabajadores. Además, 450 trabajadores fueron liquidados vía Recursos Humanos, mientras que antes del fideicomiso ya se habían indemnizado a 490 colaboradores¨, señaló 🚨 #LosCabos | Ayuntamiento de Los Cabos liquida a 1,000 trabajadores para sanear sus finanzas 💼 Como parte de un plan para recuperar hasta 800 millones de pesos y destinar recursos a obras públicas, cerca de mil colaboradores en sobre nómina han sido indemnizados

De acuerdo con la reciente reforma a la Ley de Hacienda del Municipio, el aumento temporal del 1 % al ISABI se aplicará exclusivamente al pago de pasivos laborales durante 2025. Al finalizar ese ejercicio, los recursos volverán a destinarse al Fideicomiso de Saneamiento Ambiental.

La Tesorería Municipal informó que, tras la liquidación programada para finales de año, se logrará una recuperación presupuestal cercana a 800 millones de pesos. Estos fondos serán canalizados directamente a proyectos de infraestructura y obras públicas, impulsando el desarrollo local tras la reducción de la sobre nómina.

