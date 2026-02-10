Recorte federal limita programa de mejoramiento de vivienda en Los Cabos

Desde 2025, el Ayuntamiento de Los Cabos implementó un programa de mejoramiento de vivienda, enfocado en la construcción de pie de casa y losas, financiado con recursos federales. Según Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, gracias a este programa se lograron 600 acciones de vivienda, beneficiando principalmente a familias vulnerables, jefas de familia y personas con discapacidad.

Sin embargo, el funcionario advirtió que el recorte presupuestal federal para 2026 representa un desafío para continuar con las casas pendientes y garantizar el acceso al programa de mejoramiento de vivienda.

“ Lamentablemente, el recorte de los programas federales nos deja con menos recursos para realizar acciones en comparación con 2025, cuando contamos con 492 millones de pesos. Para 2026 el presupuesto estimado es de 140 millones, una diferencia muy significativa”, explicó Castro.

El programa de mejoramiento de vivienda en Los Cabos continuará durante 2026, priorizando las solicitudes pendientes y ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de acceder a un hogar digno y seguro. El objetivo del Ayuntamiento de Los Cabos es garantizar que más familias vulnerables puedan beneficiarse de este esquema de vivienda.

