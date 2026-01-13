Rector de la UACAM es detenido en Campeche por presunta posesión de droga

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) fue detenido durante un operativo de seguridad en la capital del estado; el rector, identificado como José Alberto N, fue puesto a disposición de las autoridades luego de que se localizara presunta droga al interior del vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos de seguridad atendieron un reporte ciudadano sobre una camioneta en la que presuntamente viajaban personas armadas, lo que derivó en la activación de los protocolos de revisión.

El fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, explicó que durante la verificación de la unidad se solicitó a los tres ocupantes que descendieran del vehículo para continuar con la inspección correspondiente.

Durante la revisión, los agentes detectaron varios paquetes con polvo blanco dentro de la camioneta, sustancia que de manera preliminar fue identificada como presunta droga, por lo que se procedió al traslado de los tripulantes a la Fiscalía General del Estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado informó que, al revisar la documentación del vehículo, se confirmó que la unidad estaba registrada a nombre de la UACAM, y que el caso fue clasificado inicialmente como posesión simple.

Las tres personas aseguradas fueron presentadas ante el Ministerio Público, donde se integró la carpeta de investigación para determinar la situación legal de José Alberto N y de los otros dos acompañantes.

El arresto del rector quedó registrado en el Registro Nacional de Detenciones, donde se precisa que los hechos ocurrieron sobre la avenida López Mateos, en la colonia Prado, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

En el reporte oficial se detalló que el detenido vestía camisa blanca de manga larga, pantalón color caqui, zapatos de vestir negros y portaba lentes oscuros al momento de su aseguramiento.

