Buscan mecanismos de recuperación económica para las Fiestas Tradicionales en San José del Cabo

Tras darse a conocer que el costo total estimado de las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo sería de aproximadamente 50 millones de pesos, el tesorero municipal de Los Cabos, Rigoberto Arce, confirmó que esta es la cifra que se tiene destinada para la realización del evento. La Tesorería Municipal indicó que el Comité de las Fiestas Tradicionales está evaluando estrategias para recaudar recursos y recuperar parte de la inversión.

“En lo que está relacionado a las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo, existe un comité a cargo del desarrollo de este evento. Nosotros disponemos de un recurso para las fiestas tradicionales que ronda alrededor de los 45 a 50 millones de pesos; ese es el monto que se dispone para las fiestas. El comité de las fiestas está haciendo lo propio al interior de las dependencias que trabajan en esos temas. Por otro lado tenemos que observar en algunos de los puntos, dónde la recaudación es importante”.

Arce explicó que, además del gasto que implica la organización del evento, también se prevé recuperar recursos mediante la renta de espacios comerciales. Hasta el momento, se ha informado que se están cobrando 3 mil pesos por metro lineal a cada uno de los más de 300 comercios que participarán. Sin embargo, la Tesorería aún no cuenta con una cifra exacta sobre la recuperación total de la inversión.

“Esto no es solo un gasto, sino también lo que se recauda. Ahorita se está cobrando 3 mil pesos por metro lineal por cada uno de los puestos. Son más de 300 puestos, cada una de estas partes tendrán una importante recuperación. No tenemos todavía el dato, el comité sigue trabajando. No tenemos el dato exacto de recuperación”.

Por su parte, integrantes de la sociedad organizada y representantes del sector empresarial han propuesto a la Oficialía Mayor que, en futuras ediciones, se busque patrocinio de empresas privadas para reducir la carga financiera sobre el Ayuntamiento y garantizar la viabilidad económica del evento.