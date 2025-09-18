Recuperación en San Ignacio: El Gobernador de BCS expone desafíos y avances tras las lluvias

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ofreció un balance sobre los daños y las acciones emprendidas tras las intensas lluvias que golpearon a San Ignacio y comunidades cercanas durante dos días consecutivos.

Las precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos, provocaron severos estragos en carreteras, viviendas y servicios básicos, lo que llevó a la administración estatal a implementar medidas inmediatas de atención y reparación.

Castro Cosío explicó que la fuerza del agua dañó tramos carreteros y alcantarillas, incluso provocando que una pipa quedara atrapada en la zona afectada.

“Estamos revisando si es permitido que transiten pipas con doble remolque cargadas, porque representan un riesgo muy peligroso en estas condiciones”, señaló el mandatario.

El gobierno estatal ordenó la suspensión temporal del tráfico vehicular en los tramos más deteriorados para realizar reparaciones urgentes en los socavones, con paso preferencial para ambulancias y unidades de emergencia.

Aunque el suministro de alimentos y agua potable está garantizado, el gobernador reconoció que la población enfrenta una grave carencia de electrodomésticos y muebles básicos, dañados por el agua en numerosas viviendas.

El compromiso del gobierno es apoyar con la reposición de estufas, refrigeradores y camas a las familias más afectadas.

Respecto a las casas con daños irreparables, Castro Cosío confirmó que el estado construirá viviendas de interés social para quienes deban ser reubicados.

“Nos comprometimos a que las familias afectadas serán reubicadas en nuevas viviendas. No son más de 20 hogares en esta situación, y la gente está consciente de ello”, afirmó.

El gobernador destacó la solidaridad de los habitantes de San Ignacio, quienes se han organizado para enfrentar juntos la emergencia.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de Baja California Sur continuará presente en la comunidad, con el objetivo de que las familias recuperen lo perdido y puedan retomar su vida diaria lo más pronto posible.

