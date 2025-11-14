Red Dead Redemption llegará a las nuevas consolas y celulares; podrás jugarlo gratis si usas Netflix

El aclamado western de Rockstar Games, Red Dead Redemption, hará su debut histórico en el formato móvil, disponible por primera vez en celulares y nuevas consolas. Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de esta épica aventura en iOS y Android a partir de diciembre de 2025 sin incurrir en un costo adicional.

Este videojuego, lanzado originalmente en 2010, es considerado una obra maestra fundamental dentro del género western y la narrativa interactiva. La inclusión de Red Dead Redemption refuerza la estrategia de Netflix de ofrecer experiencias de juego premium dentro de su catálogo de suscripción.

El lanzamiento global de estas versiones está fijado para el 4 de diciembre de 2025. Este título ya había resurgido en el mercado con adaptaciones actualizadas para PS4 y Nintendo Switch, además de recibir una mejora de rendimiento para PS5.

Undead Nightmare y adaptaciones al móvil

La nueva versión de Red Dead Redemption incluirá un esquema de control completamente rediseñado. Esta adaptación es esencial para operar de manera fluida en las pantallas táctiles de los dispositivos.

Los jugadores celebrarán la inclusión del icónico contenido descargable Undead Nightmare. Esta expansión añade una emocionante mezcla del viejo oeste con una escalofriante invasión zombi.

Alianza entre Netflix y Rockstar Games

Netflix redobla la apuesta por ofrecer experiencias premium a sus suscriptores, algo que antes parecía centrado en juegos casuales. La alianza con Rockstar Games continúa, siguiendo a la distribución de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a finales de 2023.

Sin embargo, hay un detalle importante que los usuarios deben conocer: el modo multijugador del juego original no estará disponible. Esta omisión parece un sacrificio lógico debido al enfoque exclusivo en la experiencia móvil.

Si Netflix logra mantener la esencia del juego sin comprometer la jugabilidad, podría consolidar su posición en el mercado. De esta manera, el servicio de streaming se establecería como una de las plataformas más sólidas para los jugadores móviles.