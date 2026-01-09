SENASICA logra reducir 57% los casos activos del Gusano Barrenador del Ganado en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó este jueves una reducción histórica del 57% en los casos activos del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México.

El GBG es una de las plagas más agresivas que ha afectado al sector pecuario en los últimos meses tras haber reingresado al país mediante el tráfico ilegal de ganado.

Cada vez más cerca de eliminar al Gusano Barrenador de México

Entre el 10 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, las cifras oficiales revelan que los casos activos de GBG pasaron de 1,145 casos a 492 casos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atribuyó esta disminución a un trabajo coordinado en campo entre autoridades sanitarias, gobiernos estatales y ganaderos, así como a la implementación de medidas de control sanitario intensivo.

La mayoría de los 492 casos activos al 7 de enero se concentran en nueve entidades del país, principalmente del sur y sureste, lo que ha permitido una focalización más eficiente de las acciones sanitarias y de vigilancia.

Autoridades federales aseguraron que el consumo y comercio de carne y productos cárnicos es seguro, dado que la plaga sólo afecta a animales vivos.

Además, se confirmó que estados como Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro han logrado erradicar casos tras la atención oportuna de la emergencia.

Mientras que otros estados, incluidos Tamaulipas, Michoacán y San Luis Potosí, continúan con menos de diez casos cada uno, atendidos con protocolos de contención.

¿Cómo se logró esta reducción?

Para evitar la dispersión de la plaga, SENASICA ha implementado un plan emergente que incluye vigilancia intensiva en campo, atención veterinaria directa y la liberación focalizada de moscas estériles.

Esta técnica biológica interrumpe el ciclo reproductivo de la plaga y ha mostrado resultados positivos en zonas de riesgo.

Además, se destacó el avance del 48% en la construcción de una planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas.

Esta última entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2026 y permitirá incrementar la liberación de estos agentes biológicos hasta 200 millones por semana, como parte de los esfuerzos de erradicación.

El brote del Gusano Barrenador del Ganado ha tenido impactos económicos significativos, incluyendo la suspensión de ingreso de ganado mexicano a Estados Unidos el año pasado, lo que afectó la cadena productiva nacional.

Las autoridades han reforzado la comunicación a nivel internacional para recuperar los mercados y restaurar la confianza en la sanidad animal del país.

Con estos avances, autoridades sanitarias y ganaderas mantienen el compromiso de proteger la salud del ganado y asegurar la estabilidad del sector agropecuario mexicano, apuntando a una pronta recuperación económica del campo y a la erradicación definitiva de esta plaga.