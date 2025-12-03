Gobierno plantea reducción de jornada a 40 horas con transición escalonada hasta 2030

El Gobierno Federal perfila una reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. La Secretaría del Trabajo explicó que el cambio se aplicará de manera progresiva a partir de 2027, con ajustes anuales para que empresas y trabajadores puedan adaptarse sin afectar productividad ni salarios.

La Secretaría del Trabajo confirmó que la jornada laboral de 40 horas no entrará en vigor de golpe. El planteamiento oficial propone un calendario de transición que iniciaría en 2027 y concluiría en 2030, con el fin de evitar impactos abruptos en centros de trabajo y sectores productivos.

Según lo expuesto, la reforma se enviará al Congreso para su discusión. Una vez aprobada, la disminución del tiempo laboral semanal se aplicará por etapas, respetando salarios y prestaciones.

Así se ajustarían los horarios

El plan de la Secretaría del Trabajo establece que la jornada irá bajando año con año. En 2027, el límite legal pasaría de 48 a 46 horas semanales. Después, cada año se reducirá un tramo adicional hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

La reducción no solo implica modificar el total semanal. También obligará a revisar turnos, horarios de entrada y salida, y distribución de horas diarias en cada empresa. La idea es que los centros laborales puedan reorganizar sus operaciones sin contratar personal de inmediato ni frenar actividades.

Impacto para trabajadores y empresas

Para la plantilla laboral, el cambio significaría más tiempo libre y jornadas menos extensas, lo que puede mejorar descanso, convivencia familiar y salud. Para las empresas, la gradualidad permitirá hacer ajustes internos, capacitar personal, reorganizar procesos y equilibrar productividad con el nuevo marco horario.

La autoridad laboral sostiene que, al aplicarse por etapas, la transición evitará choques económicos o administrativos.

Aún no es ley

Aunque el gobierno ya presentó la ruta de implementación, la jornada de 40 horas todavía no ha sido aprobada. El Congreso deberá revisar la iniciativa y definir el calendario legal definitivo. Hasta entonces, la jornada de 48 horas continúa vigente.