Reducir el tráfico: Samuel García anuncia camión gratuito para mujeres en Nuevo León

Transporte gratuito ha sido anunciado para las mujeres que posean la Tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León. El Gobernador Samuel García Sepúlveda confirmó esta nueva medida enfocada en reducir el tráfico vehicular durante las horas pico matutinas en la zona metropolitana.

El mandatario aseguró que esta acción forma parte de un esfuerzo para incentivar el uso del transporte público en un horario menos concurrido.

Horarios para el viaje sin costo y el objetivo de aliviar la congestión

Las mujeres que cuenten con este plástico estatal podrán viajar sin costo en camión todos los días. Este beneficio aplica específicamente entre las 10:00 y las 13:00 horas. García Sepúlveda explicó que la medida busca que las mujeres organicen sus diligencias, como ir al supermercado o pagar la luz, después de las 10:00 de la mañana para obtener el servicio gratis.

García Sepúlveda detalló la medida durante un evento realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario de Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe. El objetivo principal es disminuir la intensa congestión vehicular que afecta las principales arterias viales de Monterrey y su área metropolitana.

Beneficios de la Tarjeta “Ayudamos a las Mujeres”

La Tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” no solo incluye el beneficio de la movilidad sin costo. También otorga un apoyo económico mensual de 2,000 pesos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este subsidio está dirigido a jefas de familia, cuidadoras o emprendedoras.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, a cargo de Martha Herrera, informó que más de 100 mil mujeres ya se inscribieron en la primera fase del programa. Las interesadas pueden registrarse en línea o acudir a los módulos oficiales. El proceso de validación para recibir el apoyo y acceder al transporte gratis toma aproximadamente dos semanas tras completar el registro.

Con esta iniciativa, el gobierno de Nuevo León busca promover la movilidad sustentable en el estado y aliviar el tráfico. La estrategia también busca respaldar directamente la economía de las mujeres que más necesitan este apoyo integral.