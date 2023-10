Senadora panista propone reducir IVA en Baja California Sur y Guerrero tras huracanes

La senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una iniciativa en el Senado de la República para reducir el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en los estados de Baja California Sur y Guerrero. Esta propuesta surge como una respuesta solidaria a los daños causados por los huracanes “Norma” y “Otis” en ambas regiones.

Saldaña enfatizó la importancia de utilizar instrumentos poderosos como la Ley de Ingresos para marcar una diferencia en situaciones de desastre, permitiendo que los recursos no utilizados por estados y municipios, que regresan a Hacienda, puedan destinarse a la atención de los daños provocados por fenómenos naturales en regiones afectadas.

Esta iniciativa busca canalizar los recursos no gastados en los presupuestos estatales y municipales hacia la recuperación de áreas afectadas por desastres naturales, proporcionando un apoyo económico vital en momentos de crisis.

“La sociedad mexicana es solidaria de vocación, es algo que ya traemos, nosotros, nosotras, pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos aquí en el Senado y sí, me voy a referir al tema que está pasando en Guerrero y al tema que pasamos hace unos días en Baja California Sur con el huracán ‘Norma’ y son estos instrumentos tan poderosos como la Ley de Ingresos, los que nos permiten de verdad hacer un cambio y una diferencia en este tipo de situaciones. Del recurso que no gastan, no devengan en los presupuestos los estados y municipios y que se van a Hacienda, que se regresan a Hacienda, esos recursos, nos puedan servir para atender daños ocasionados de fenómenos que sufrimos en algunas entidades, es cambiarle, es agregarle a esa parte de la ley, que esos recursos también se podrán utilizar este tipo de fenómenos que azotan algunas regiones”, señaló la diputada.

La propuesta de la senadora subraya lo importante que es brindar apoyo a las comunidades que están pasando por momentos difíciles.

