Reemplacamiento vehicular 2026: Nayarit y otros estados que obligan al canje de placas

Automovilistas de Nayarit y otras entidades del país deberán prepararse para cumplir con el reemplacamiento vehicular obligatorio en 2026, como parte de los programas estatales que actualizan las matrículas, la tarjeta de circulación y fortalecen mecanismos de control vehicular.

El Gobierno del Estado de Nayarit confirmó que el proceso de reemplacamiento comenzó formalmente a partir del 2 de enero de 2026, tras una prórroga otorgada en 2025 que aplazó el trámite originalmente programado para ese año. La Secretaría de Finanzas estatal estableció que el costo oficial del reemplacamiento será de 2 724 pesos, monto que incluye nuevas placas, engomado, tarjeta de circulación y verificación vehicular, y se exhorta a los propietarios a realizarlo cuanto antes para evitar demoras o posibles multas.

Las autoridades estatales han dispuesto que el trámite esté disponible en las diferentes delegaciones de movilidad y recaudación municipal, donde los automovilistas deberán presentar identificación vigente, comprobante de domicilio y documentos de su unidad, además de permitir la verificación física del vehículo mediante el sistema oficial.

Este reemplacamiento forma parte de la actualización periódica del padrón vehicular estatal, que busca mejorar el registro y la seguridad de las unidades que circulan en Nayarit, así como cumplir con las normativas federales y locales vigentes.

Autoridades estatales han advertido que no realizar el reemplacamiento en el periodo establecido puede derivar en sanciones administrativas, multas y restricciones para realizar otros trámites vehiculares, por lo que llaman a los propietarios a estar atentos a las fechas y requisitos de cada entidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO