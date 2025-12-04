Reforma electoral debe fortalecer a la ciudadanía y proteger instituciones locales: Rebeca Barrera

Durante su visita al estado, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rebeca Barrera Amador, compartió su postura sobre la reforma electoral propuesta a nivel nacional.

Señaló que los cambios legislativos deben orientarse a fortalecer la democracia, no a debilitar las instituciones electorales ni a limitar la participación ciudadana.

Institutos locales, clave para la democracia

Barrera Amador destacó que cualquier reforma es perfectible, pero su utilidad depende de que responda a la realidad social del país y coloque al ciudadano en el centro de las decisiones.

Advirtió que propuestas como la eliminación de los institutos electorales locales representan un retroceso, ya que estos organismos han sido clave en el desarrollo democrático de los estados.

Áreas de avance con buena planificación

La magistrada también resaltó que temas como:

Voto electrónico

Juicios en línea

Participación ciudadana

requieren análisis profundos y presupuestos adecuados, pero consideró que son áreas donde México puede avanzar con buena planificación.

Respetar diferencias entre entidades

En materia de organización política local, Barrera apuntó que la democracia debe respetar las diferencias entre estados.

Recordó que en Baja California Sur los delegados se eligen por voto popular, mientras que en Baja California se designan por acuerdo de los cabildos.

Para la magistrada, la soberanía reside en la ciudadanía y estos mecanismos deben fortalecerse, no restringirse.

Juventudes: un sector clave

La magistrada también habló sobre el papel de los jóvenes en el contexto de la reforma.

Subrayó que México se ha movido hacia una democracia más inclusiva, eliminando barreras históricas y reduciendo requisitos como la edad para ocupar ciertos cargos públicos.

Ante la inquietud de jóvenes que consideran que su voto “no cuenta”, Barrera Amador llamó a mantener la participación activa.

Señaló que la falta de involucramiento solo deja espacio para que otros decidan el rumbo del país.

Conclusión: igualdad y participación

Finalmente, Barrera Amador concluyó que cualquier reforma electoral debe garantizar igualdad de condiciones para todos los sectores, especialmente aquellos históricamente relegados.

Aseguró que las voces juveniles forman parte central en la discusión de los derechos político-electorales.