Presentan reforma constitucional para eliminar candidaturas comunes y ajustar reglas de paridad en BCS

El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Constitución local que busca eliminar las candidaturas comunes y fortalecer la coherencia del sistema electoral sudcaliforniano.

La propuesta plantea derogar de manera definitiva una figura que ya fue eliminada del marco jurídico nacional y que está prohibida por la Ley General de Partidos Políticos. Además, propone suprimir la fracción IX que hace referencia a las candidaturas comunes y armonizar diversas disposiciones constitucionales.

Objetivos de la reforma: evitar abusos y garantizar paridad efectiva

De acuerdo con el legislador de Morena, la reforma pretende impedir prácticas fraudulentas en temas de paridad de género. Señaló que, actualmente, existen vacíos legales que permiten a algunos partidos concentrar candidaturas femeninas en municipios del norte, utilizándolos como “laboratorios electorales” para cumplir formalmente con la paridad sin garantizar una representación real.

La iniciativa propone sustituir ese esquema por un sistema de paridad alternada, mediante el cual los partidos y coaliciones deberán postular un género distinto al que resultó ganador en la elección anterior en:

la gubernatura,

diputaciones locales, y

ayuntamientos.

Con este nuevo diseño, el Instituto Estatal Electoral no podrá aplicar criterios adicionales que alteren el principio de alternancia.

LEE MÁS: Aprueban Leyes de Ingresos 2026 de La Paz y Mulegé

Impacto para el proceso electoral 2026–2027

El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, Asuntos Políticos, y Igualdad de Género para su análisis y dictamen.

De aprobarse, durante el proceso electoral 2026–2027 los partidos podrán elegir libremente el género de la candidatura a la gubernatura. Sin embargo, para los procesos posteriores, será obligatorio cumplir con la alternancia establecida por la reforma.

Cierre de vacíos legales y fortalecimiento de la representación

El diputado Pérez Sánchez afirmó que esta modificación busca:

fortalecer la representación política en el estado,

garantizar la participación plena de las mujeres,

impedir el uso discrecional de candidaturas en los municipios del norte, y

evitar que partidos mantengan presencia sin una representación efectiva.