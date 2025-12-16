¿Qué cambia con la reforma judicial y por qué genera tanta polémica en México?

La reforma judicial impulsada por el gobierno se ha convertido en uno de los temas más comentados en el país. No solo se trata de cambios a las leyes, sino de decisiones que pueden influir en cómo se reparte el poder y cómo funciona la justicia en México. En el fondo, el debate gira en torno a qué papel deben tener los jueces y cómo lograr una justicia más cercana a la cuidadania.

La propuesta busca cambiar la forma en que se organiza y opera el Poder Judicial, bajo la idea de que el sistema actual es lento, complicado y poco accesible para la mayoría de las personas. Desde el gobierno se afirma que esta reforma responde a una inconformidad que lleva años: tener jueces que entiendan la realidad del país y no actúen alejados de los problemas cotidianos de la población.

LEER MÁS: Mhoni Vidente revela a los tres favoritos para ganar el Mundial 2026

Elección de jueces: la propuesta que divide opiniones

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la idea de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto ciudadano. Quienes apoyan esta medida aseguran que así habría más control social, mayor transparencia y menos corrupción, ya que los jueces tendrían que rendir cuentas a la población.

Este modelo puede traer riesgos, si los jueces compiten en elecciones, podrían verse presionados por intereses políticos o por promesas de campaña, lo que pondría en duda su imparcialidad al momento de tomar decisiones

LEER MÁS: Smartphones de gama alta ganan terreno en México y cambian el patrón de consumo

La Suprema Corte y el debate sobre el equilibrio de poderes

La discusión se vuelve aún más sensible cuando se habla del futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cambios podrían afectar su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo, lo que ha despertado el temor de que el poder se concentre nuevamente en la Presidencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.