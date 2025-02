No afectará la reforma a la Ley del ISSSTE a trabajadores: Víctor Castro

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, defendió la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), asegurando que no afectará en lo más mínimo el salario de los trabajadores. Esto luego que trabajadores principalmente de la educación manifestaron inquietudes sobre sus ingresos.

Castro Cosío afirmó que la iniciativa busca garantizar ingresos mayores y evitar actos de corrupción que han afectado al ISSSTE en el pasado.

“No se les va a perjudicar en lo más mínimo, ni su salario, lo que está haciendo la reforma es garantizar ingresos mayores. Estaba el ISSSTE desfondado por muchas razones que ya las he venido explicando, particularmente corrupción. Lo que queremos es evitar eso ya”, indicó Castro Cosío.

Además, destacó que la reforma permitirá a los trabajadores acceder a créditos más baratos a través del FOVISSSTE y ampliar los programas de vivienda a zonas que anteriormente no eran consideradas.

“Que tengan acceso a créditos baratos los compañeros para el FOVISSSTE, para que haya programas de vivienda que tanto requieren en otras zonas, que no sean las zonas tradicionales de las ciudades grandes, por eso se está impulsando esta reforma también para que se pueda construir vivienda de FOVISSSTE en lugares que no estaban considerados, por ejemplo, en la Pacífico Norte, en Ejidos, en poblaciones donde no llega este beneficio a los trabajadores”, agregó Castro Cosío.