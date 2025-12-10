Aprueban reformas laborales para beneficio de trabajadores burócratas en BCS

La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas clave en beneficio de las y los trabajadores burócratas. La medida fue respaldada por unanimidad y busca mejorar condiciones laborales, garantizar derechos y promover la igualdad salarial.

LEE MÁS: Proponen homologar leyes hacendarias para saneamiento ambiental en BCS

El dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social, incluye cuatro iniciativas de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios y a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Entre los principales beneficios destacan:

Erradicación de la brecha salarial por género : Se garantiza un salario uniforme por categoría laboral, sin importar sexo o género. Cada año se presentarán estudios para reducir y eliminar cualquier desigualdad salarial.

Acceso constante a agua potable : Se adiciona una fracción que asegura que las y los trabajadores burócratas tengan agua apta para consumo durante su jornada laboral, promoviendo su salud y bienestar.

Licencia con goce de sueldo para mujeres trabajadoras : Se concede un día para realizar exámenes preventivos de cáncer de mama y cervicouterino, fomentando la detección temprana y la prevención de enfermedades.

Pago de marcha a familiares de trabajadores fallecidos: Los familiares recibirán cuatro meses de remuneración bruta para gastos de defunción, sin necesidad de juicios o procedimientos contenciosos, garantizando apoyo económico inmediato

Con estas reformas, el Congreso de BCS fortalece los derechos de las y los trabajadores burócratas, promoviendo igualdad, salud y seguridad económica.