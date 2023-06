Proponen reformas a la Ley Orgánica de la UABCS; piden la no reelección del rector

En menos de un mes, fueron presentadas ante el Congreso del Estado dos iniciativas ciudadanas que reforman la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entre los puntos en común de las propuestas destaca la no reelección del rector y la implementación del voto universal, directo y secreto.

La primera iniciativa fue redactada por el profesor Gilberto Piñeda Bañuelos, adscrito a la UABCS. La segunda proviene de la Fundación de Egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (FEUABCS). Ambas fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Educativos.

De acuerdo con Piñeda Bañuelos, la suya no es una propuesta nueva. En entrevista con medios de comunicación, relató que en el 2021 entregó el mismo documento al rector y presidente del Consejo General Universitario, Dante Arturo Salgado González. Al no haber procedido el trámite, en esta ocasión decidió dirigirse directamente al Congreso.

“Tiene el propósito fundamental de democratizar a la universidad, y se empieza a reformando la normatividad. Si tú reformas la Ley Orgánica, no resuelves el problema democrático. El problema democrático se resuelve con las personas, con el estudiante, con el profesor, con los administrativos, así se construye; pero, si no, hay una regla una norma que diga no hay reelección, pues ya no se va a volver a reelegir el rector”, dijo.