Reforzarán seguridad en el Malecón tras accidente que dejó cinco lesionados

Un accidente que obliga a actuar

Luego del aparatoso accidente ocurrido la madrugada del lunes 3 de noviembre en el Malecón de La Paz, donde cinco jóvenes resultaron lesionados, la alcaldesa Milena Quiroga Romero anunció que el Ayuntamiento reforzará la seguridad en la zona turística con nuevas medidas preventivas.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal confirmó que el caso ya es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Policía Estatal, quienes integran la carpeta de investigación para dar con el responsable del accidente, quien se dio a la fuga tras perder el control de su vehículo e impactar contra un grupo de personas que se encontraba sobre la banqueta.

“Definitivamente se tiene que dar con el responsable”, expresó Quiroga.

Medidas inmediatas: barreras obligatorias

Aunque las lesiones fueron menores, la alcaldesa reconoció que el hecho obliga a replantear la seguridad en el Malecón, uno de los puntos con mayor actividad turística y recreativa durante las noches.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció que el Ayuntamiento propondrá una modificación al reglamento municipal para que todos los bares y restaurantes que ocupan la banqueta instalen barreras físicas obligatorias entre sus mesas y la vialidad.

“Será un requisito indispensable: si se quiere utilizar la banqueta del malecón, se debe tener una barrera protectora”, puntualizó.

Supervisión y rediseño urbano

Quiroga detalló que el modelo a seguir serán los muretes decorativos ubicados del lado del mar, que además de su función estética, sirven como contención en caso de que un vehículo pierda el control.

Por ello, instruyó al director de Gestión Integral de la Ciudad, Carlos Malpica, a revisar los diseños y adaptarlos al área de los bares. Asimismo, Francisco Cervantes, titular de Protección Civil, coordinará las inspecciones y el diálogo con empresarios.

Las visitas de supervisión comenzarán de inmediato, y ningún establecimiento podrá ocupar la banqueta sin cumplir con las medidas de seguridad que establezca Protección Civil.

Un llamado a la conciencia colectiva

La alcaldesa subrayó que estos hechos deben servir como punto de inflexión:

“Después de cada tragedia, la sociedad aprende y mejora sus normas para ser menos vulnerable. No podemos permitir que esto vuelva a suceder.”

Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz busca garantizar la seguridad de residentes y turistas, y evitar que el Malecón vuelva a ser escenario de hechos lamentables.